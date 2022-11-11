Збройні Сили України виступили з терміновим зверненням до військових армії Білорусі і Росії.
У відеозверненні, оприлюдненому 11 листопада на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook, українські воїни закликали білоруських бійців здаватися в полон у разі наказу атакувати Україну.
"Військовослужбовці Республіки Білорусь! Якщо вас все-таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори і дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ", - йдеться у зверненні.
Як зазначили в Генштабі ЗСУ, такі дії білоруських військовослужбовців будуть сприйняті як дружній жест - натомість вони отримають можливість безперешкодно повернутися додому.
"Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України у спеціально обладнаних військових містечках", - зазначили у ЗСУ.
Згідно із заявою, солдати РБ можуть розраховувати на медобслуговування згідно з нормами ЗСУ. Для зв'язку з рідними буде надано телефонний зв'язок і цілодобовий доступ в інтернет. Зброя буде знаходитися в спеціальних кімнатах зберігання, а військова техніка – на стоянках.
У Генштабі також звернулися і до російських військових.
"Військовослужбовці Російської Федерації! Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти:
- здача в полон;
"У цьому випадку ми гарантуємо Вам дотримання всіх міжнародних конвенцій стосовно військовополонених, утримання в таборах для військовополонених і медичну допомогу, можливість оповістити рідних і близьких про ваш полон. Ми гарантуємо Вам повернення додому по закінченню бойових дій, або ж в результаті обміну військовополоненими", - йдеться в повідомленні.
- смерть;
"В іншому випадку вас чекає неминуча смерть", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні: Росія і Білорусь
З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни в якості військового полігону. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.
Наразі російські військові використовують повітряний простір Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.
Західні аналітики зазначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.
Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.
На сьогодні ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.
Раніше ВСУ вже зверталися до населення особовому складу Збройних сил Республіки Білорусь із закликом не дозволити керівництву країни втягнути їх у брудну війну Росії проти українського народу.
Після цього Міноборони Білорусі оприлюднило відео зі зверненням військових до ЗСУ: білоруси попросили їх не лякати і не провокувати, інакше - вони нібито дадуть відповідь.