У Білорусі може розпочатися мобілізація, вважає Жданов.

Російська Федерація збиратиме на території Білорусі угруповання до середини зими.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Право на владу".

За його словами, вони хочуть до Нового року сформувати на території Білорусі угруповання у розмірі 120 тисяч. Це потрібно для реалізації задуму, який ще на початку повномасштабного вторгнення пропонував Герасімов, а саме - удар в напрямку Луцьк-Львів.

"Я думаю, що на сьогодні оці 20 тисяч, які прибули, плюс мобілізація, яку зараз Лукашенко збирається провести у сільській місцевосіті. Поки що він каже, що це для збору врожаю, але я думаю, що це буде реальна мобілізація", - сказав експерт.

"Кінець контрактів на реконструкцію чи відновлення на білоруській залізниці погрузочно-вантажних рам і шляхів під'їзду до них заплановано на кінець листопада. Я так думаю, що основна техніка і озброєння почнуть прибувати десь в другій половині листопада, а формування буде десь в грудні", - додав він.

Він нагадав, що на початку вторгнення з боку Білорусі зайшло угруповання близько 40 тисяч військових, з двох напрямків.

"Це угруповання буде 100% у підпорядкуванні Генерального штабу Російської Федерації", - пояснив Жданов

Він вважає, що перебування такої кількості мобілізованих росіян на території Білорусі означатиме окупацію країни.

"Далі перебування у влади Лукашенка нікого не буде цікавити. З такою кількістю війська Путін зможе утримувати будь-яку ситуацію на території Білорусі. І зможе зломити будь-який спротив, якщо такий ще з'явиться, з боку збройних сил самої Білорусі", - підкреслив експерт.

Можливий наступ з боку Білорусі

Як відомо, з початку вторгнення Російська Федерація використовує Білорусь для нанесення ракетних ударів по Україні.

Крім того, Білорусь ремонтує розбиту військову техніку РФ, а диктатор Лукашенко дозволив перетворити країну в "хаб" для перекидання техніки та розміщення іранських дронов-камікадзе.

На початку жовтня Лукашенко заявив, що Білорусь не буде проводити мобілізацію, однак ЗМІ пишуть що він прийняв таке рішення для доукомплектації бойових частин.

Також нещодавно він заявив, що Білорусь розпочала процедури з розгортання союзного угруповання військ.

Вас також можуть зацікавити новини: