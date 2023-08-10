Загарбники намагаються уражати на тій дистанції, на якій українські військові їх не можуть дістати.

Російські військові на Бахмутському напрямку почали використовувати комплекси "Вихрь" або якусь їхню сучасну альтернативу.

Майор ЗСУ Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади заявив у своєму Telegram-каналі 10 серпня, що відповідне озброєння українські захисники побачили на вертольотах ЗС РФ. Таким чином загарбники сподіваються зупинити просування Сил оборони біля Бахмута.

"Вони почали полювати на нашу техніку, щоб уражати її на дистанції — там, де ми їх не можемо дістати", — йдеться в повідомленні.

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Що відомо про ПТРК "Вихрь"

Як відомо, цей протитанковий ракетний комплекс розроблявся у 1980-х, а на озброєння був прийнятий у 1992 році. Він потрібен для ураження броньованої техніки різного типу.

Цей ПТРК може вести стрільбу поодинокими ракетами і залпом із двох ракет, які розганяються до 610 м/с. Але нервувати не варто - ще під час повномасштабного вторгнення ЗСУ збили декілька Ка-52 з протитанкового комплексу "Стугна", поки ті нерухомо зависали, намагаючись прицілитись цими ракетами.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, минулої доби Сили оборони України знищили орієнтовно 580 окупантів. Загальні втрати ворога перетнули межу у 252 тисяч осіб.

Одним з найгарячіших напрямків зараз Куп'янський. Там ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. Загалом по лінії фронту зафіксовано близько 30 бойових зіткнень з ворогом.

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