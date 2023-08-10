Також розбито близько 30 танків та бронемашин ворога, гелікоптер, 4 БПЛА, 15 артилерійських систем.

Минулої доби Сили оборони України знищили орієнтовно 580 окупантів. Загальні втрати ворога перетнули межу у 252 тисяч осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2023 року орієнтовно склали 252200 осіб.

Також учора було знищено: 1 ворожий гелікоптер (313 загалом від початку широкомасштабного вторгнення), 16 танків (загалом 4278 одиниць), 13 бойових броньованих машин (8303 одиниць), 15 артилерійських систем (5028 одиниць), 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4179 одиниць), 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (7495 одиниць), 4 одиниці спеціальної техніки (загалом 746).

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Також росіяни втратили у цій війні також 711 РСЗВ, 315 літаків, 18 кораблів та катерів, 469 засобів ППО.

Ситуація на фронті - останні новини

Протягом минулої доби українські захисники продовжували успішно відбивати атаки росіян, вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За добу зафіксовано було 30 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, наші Сили оборони продовжують нищити сили ворога, завдаючи авіаційних та артилерійських ударів. Зокрема, авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також влучили по зенітно-ракетному комплексу та логістичному хабу противника.

Ракетно-артилерійські війська за добу уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

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