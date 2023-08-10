Загалом по лінії фронту зафіксовано близько 30 боєвих зіткнень.

Російські окупанти минулої доби намагались атакувати на 6 напрямках. Загалом по лінії фронту зафіксовано близько 30 бойових зіткнень з ворогом. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

Так, на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

"На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки", - інформує Генштаб.

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На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області", - йдеться також у повідомленні.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Авіаційні удари російські війська також наносили на Лиманському напрямку в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області; на Херсонському напрямку - в районі Козацьке Херсонської області.

Як інформує Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", - зазначено у повідомленні.

Успіхи ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російські війська завдали 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших захисників та населеним пунктам України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас українські захисники продовжують нищити сили ворога. Зокрема, авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також влучили по зенітно-ракетному комплексу та логістичному хабу противника.

Ракетно- артилерійські війська за добу уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

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