Також аналітики повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту.

ЗСУ продовжували наступальні дії на південному фланзі Бахмута, але не просунулися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що окупанти продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута і просунулися на північ від міста. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на захід від Ягідного.

Також у звіті наводяться дані від російських воєнкорів про те, що окупанти провели успішні контратаки біля Кліщіївки і витіснили ЗСУ з кількох невказаних опорних пунктів, однак, як підкреслили аналітики ISW, візуального підтвердження цьому немає.

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Крім того, в Інституті зазначили, що окупанти продовжували наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але підтверджених успіхів не домоглися.

Щодо контрнаступу аналітики повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох напрямках фронту і просунулися на окремих ділянках. Кадри з геолокацією свідчать про те, що українські сили просувалися на північний схід від Работіно в західній частині Запорізької області.

Ситуація в Бахмуті

У місті і його околицях постійно йдуть бої. ЗСУ вже тривалий час домагаються успіхів у цьому районі. Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, ВСУ відбили контратаки російських окупантів на Південному фронті. Також Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

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