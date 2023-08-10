Загарбники чотири рази намагались атакувати позиції Сил оборони.

Російські війська на Куп'янському напрямку намагаються діяти агресивно, але Збройні сили України знають ворожі наміри, їхні підрозділи та командирів.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону, що противник намагається перехопити ініціативу та прорвати оборону ЗСУ. Однак наше військове командування вжило багато заходів – посилило ударні засоби та оборону. У цій зоні працював безпосередньо командувач Східного угруповання Олександр Сирський.

"Ситуація складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри та відповідно діємо, щоб зірвати їхні плани", – додав речник.

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За словами Череватого, минулої доби на Куп'янському напрямку війська РФ завдали 559 ударів артилерією, а також зробили чотири спроби атакувати позиції Сил оборони.

"Більше авіації було залучено ворогом, зокрема, на жаль, по мирних мешканцях – 16 авіанальотів він здійснив за цю добу", – зазначив він.

Водночас українські бійці під час відбиття атак ліквідували 35 окупантів, 110 - поранили, знищили три танки, гаубицю Д-20, безпілотник "Орлан-10", сім автомобілів, три польові склади боєприпасів і три ворожі бліндажі.

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Як раніше повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів Куп'янський напрямок залишається одним з найбільш "гарячих" на фронті. У Міноборони заявляли, що ворог хоче прорвати оборону ЗСУ і вийти безпосередньо в Куп'янськ.

Сирський розповідав, що угруповання окупантів тут вже налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".

За інформацією Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

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