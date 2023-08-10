Російські війська на Куп'янському напрямку намагаються діяти агресивно, але Збройні сили України знають ворожі наміри, їхні підрозділи та командирів.
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону, що противник намагається перехопити ініціативу та прорвати оборону ЗСУ. Однак наше військове командування вжило багато заходів – посилило ударні засоби та оборону. У цій зоні працював безпосередньо командувач Східного угруповання Олександр Сирський.
"Ситуація складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри та відповідно діємо, щоб зірвати їхні плани", – додав речник.
За словами Череватого, минулої доби на Куп'янському напрямку війська РФ завдали 559 ударів артилерією, а також зробили чотири спроби атакувати позиції Сил оборони.
"Більше авіації було залучено ворогом, зокрема, на жаль, по мирних мешканцях – 16 авіанальотів він здійснив за цю добу", – зазначив він.
Водночас українські бійці під час відбиття атак ліквідували 35 окупантів, 110 - поранили, знищили три танки, гаубицю Д-20, безпілотник "Орлан-10", сім автомобілів, три польові склади боєприпасів і три ворожі бліндажі.
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Як раніше повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів Куп'янський напрямок залишається одним з найбільш "гарячих" на фронті. У Міноборони заявляли, що ворог хоче прорвати оборону ЗСУ і вийти безпосередньо в Куп'янськ.
Сирський розповідав, що угруповання окупантів тут вже налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".
За інформацією Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.