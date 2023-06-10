Відбулось шість боєзіткнень, в ході яких ми знищили 138 окупантів, ще понад 230 - поранені, одного - взято в полон.

На Бахмутському напрямку за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1,4 тис. метрів.

"За цю добу вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 метрів", - повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Череватого, сили оборони завдають ударів по ворогу, контратакують, користуючись тим, що росіяни проводять ротаційні заходи, замінюють свої підрозділи. Водночас, зауважив він, ворог веде активну оборону, намагається бити по українських підрозділах. Так, окупанти здійснили за добу 330 ударів зі ствольної реактивної артилерії, завдали 8 авіаударів.

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"Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких ми знищили 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон. Знищено також самохідну артилерійську установку "Гвоздика", 3 бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат ZALA, 8 складів боєприпасів та 7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю", - розповів Череватий.

Він зазначив, що ворог намагається паралельно вибудувати свою оборону і контратакувати українські позиції.

"Проте всі ці спроби зазнали невдач. Ми в принципі знаємо, які підрозділи заходять – це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи здебільшого, знаємо їх потенціал, командування, знаємо можливості. І все це максимально використовуємо", - сказав речник.

Череватий наголосив, що головна мета сил оборони України залишається незмінною: максимальна шкода ворогу, максимальні втрати ворогу і для цього використовуються всі заходи. Він зазначив, що нині наші військові зайняли вже ряд висот, які є тактично-вигідними позиціями.

"В принципі одна з головних цілей – це зайняти більш вигідніші позиції, щоб ще дошкульніше бити по ворогу, ще більшу шкоду йому наносити. І в принципі, у нас же досвідчені командири, які максимально знають цю місцевість, вони на ній воювали і багато хто ще з 2014 року, і вони максимально роблять все для того, щоб зайняти такі позиції і з них вражати ворога", - зазначив Череватий.

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