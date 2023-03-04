Ворог збільшив натиск артилерії, залучає більше дронів.

Біля міста Соледар Донецької області ситуація стала ще напруженішою, ворог постійно обстрілює позиції українських бійців.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

"Ситуація напружена. Ворог регулярно обстрілює наші позиції і намагається прорвати нашу оборону за допомогою штурмів, але йому нічого не вдається", - наголосив Шандиба.

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За його словами, українські бійці відбивають атаки, а артилерія придушує ворожі штурми. Шандиба зазначив, що останні декілька днів стали напруженішими. За його словами, ворог збільшив натиск артилерії, залучає більше дронів, щоб вираховувати місця скупчення українських військових.

"Ворог намагається прорвати українські позиції невеликими групами – 15-20 людей, але ми атаки відбиваємо. Наразі стоїмо", - додав начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Він також зазначив, що погодні умови заважають ворогу штурмувати українські позиції - земля розмокла, а по ній важко пересуватися як піхоті, так і техніці.

Бої за Соледар

Російські війська декілька місяців намагалися захопити Соледар у Донецькій області. Росіяни знищили всю інфраструктуру міста під час боїв.

25 січня 2023 року спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий оголосив, що українські воїни пішли з Соледара, щоб зберегти життя особистого складу. Водночас Росія, щоб завоювати місто, втратила стільки ж людей, скільки в двох чеченських війнах.

Колишній командир полку"Азов" Максим Жорін пояснив, що відхід українських військових з міста не призвів до критичної ситуації.

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