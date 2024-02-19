Рівень використання ворогом бронетіхніки і авіації суттєво зменшився.

Під Авдіївкою фронт стабілізувався, Збройні сили України знаходяться в стійкій обороні на зайнятих нових позиціях після відходу з міста.

Водночас окупанти намагаються просунутись далі. Про це сказав в ефірі телемарафону прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, говорячи про оперативну ситуацію з зоні відповідальності.

"Наразі ми знаходимось в стійкій обороні. Ворог продовжує наступальні дії, проте це не можна порівнювати навіть близько з тим, що було в самому місті. Це більше стали наступальні дії, якщо так можна сказати, буденного характеру. Можливо з ними (окупантами) працювати, якоїсь критичної ситуації зараз вже немає. Тому в цілому зараз фронт стабілізувався", - повідомив Бородін.

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За його словами, наразі важко сказати, чи поповнює ворог свої ресурси для подальшого наступу.

"Ворог наразі ще не оговтався, йому треба там опанувати нові позиції. Зарано робити висновки, але все ж таки рівень використання авіації суттєво зменшився, рівень штурмів в цілому зменшився. Дійсно, ми змогли нанести серйозний вогневий вплив на ворога під час оборони міста. І по факту дві бригади (ворога) вже були не в боєготовності, відповідно, думаю, це сильно вплинуло на них. Наскільки довго їм прийдеться відновлюватись – говорити зарано", - прокоментував речник 3-ї Штурмової.

Він повідомив, що хоч ворог і продовжує зараз використовувати для штурмів бронетехніку, проте це не так масово, як було в Авдіївці.

"Тоді було відчутно, що їм все одно яка буде ціна взяття і вони кидали все, що могли. Зараз вони це роблять більш обережно, точковими діями наступальними, без фанатизму", - розповів Бородін.

Він зауважив, що наразі вибудована класична лінія фронту, є стабільні логістичні шляхи, що значно впливає на ситуацію з подальшим утримання нашими оборонцями позицій.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки.

18 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України були виведені з Авдіївки на нові більш вигідні позиції.

Як писав Forbes, у битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. Це дозволило ворогу після чотирьох місяців штурмів з великими втратами змусити українську 110-ту механізовану бригаду відступити на захід.

На піку повітряної кампанії цими вихідними росіяни випустили приголомшливі 250 KAБ за 48 годин. Невдовзі 110-й бригаді вже було ніде ховатися і довелось відступати.

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