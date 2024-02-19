Під час захоплення Авдіївки ворог на 48 годин скинув на місто 250 керованих авіабомб.

У битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. Це дозволило ворогу після чотирьох місяців штурмів з великими втратами змусити українську 110-ту механізовану бригаду відступити на захід.

Як пише Forbes, варто очікувати, що ворог повторить цю тактику й на інших ділянках фронту. Кампанія плануючих бомбардувань Авдіївки може означати зміни в операціях Росії в інших місцях уздовж лінії фронту.

Зазначається, що РФ має тисячу винищувачів-бомбардувальників, що вдесятеро більше, ніж є у Повітряних сил ЗСУ.

Відео дня

"З початку березня 2022 російські ВПС втратили здатність діяти в контрольованому Україною повітряному просторі, за винятком дуже низьких висот через нездатність надійно пригнічувати або знищувати все більш ефективні, добре розосереджені та мобільні українські надводні та повітряні ракетні системи", – пояснили Джастін Бронк, Нік Рейнольдс і Джек Уотлінг у звіті для Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні за листопад 2022 року.

Згодом все змінилось - ворог розробив керовані плануючі бомби, що дозволи зменшити ризики для літаків з боку українських ЗРК. КАБи швидко стали однією з найстрашніших видів зброї Росії. Українські війська описали унікальний жах гігантських безшумних бомб, які вибухають без попередження і мають достатню вогневу міць, щоб повалити будівлі та розтрощити бункери. Саме це сталось і в Авдіївці.

"Ці бомби повністю знищують будь-які позиції. Всі будівлі та споруди просто перетворюються на яму після падіння лише одного КАБ. А нам скидають 60-80 штук за день", - написав Єгор Шугар, солдат 3-ї української десантно-штурмової бригади, яка прикривала відхід 110-ї бригади з Авдіївки.

На піку повітряної кампанії цими вихідними росіяни випустили приголомшливі 250 KAБ за 48 годин. Невдовзі 110-й бригаді вже було ніде ховатися і довелось відступати. За оцінкою ISW, це, ймовірно, був перший за два роки випадок, коли російська авіація зіграла вирішальну роль у російських наземних операціях.

Однак ворожа армія теж зазнала втрат. На озброєнні українських військових є американські батареї Patriot. За останні дні, ця система ППО збила одразу чотири винищувачі РФ.

"В українців явно є засоби для збивання бомбардувальників і запобігання новому нищівному обстрілу КАБ. Чого їм не вистачає, так це потужності. Найбільшим постачальником ракет Patriot в Україну були США. Але починаючи з жовтня, республіканці Конгресу США, прихильні до Росії, почали блокувати допомогу українським військовим зусиллям", - пише видання.

За словами колишнього радника МВС України Антона Геращенка, запаси "Патріотів" "падають до критичного рівня". Водночас у найближчі тижні та місяці очікується прибуття перших F-16, що допоможе компенсувати дефіцит боєприпасів для Patriot.

"Ключовими завданнями для цих літаків, ймовірно, буде ще більше відштовхування російських бомбардувальників, які запускають ракети по українських містах та інфраструктурі, а також перехоплення російської тактичної авіації. Це включає знищення або зниження ефективності російських літаків, що запускають плануючі бомби", — пояснив Мік Раян, генерал австралійської армії у відставці.

Однак F-16 доведеться пробиватися повз російські винищувачі та ворожу протиповітряну оборону, що є ризикованим. Саме тому найкращим захистом України від КАБ наразі є саме Patriot. За їхньої відсутності загарбники спробують повторити бомбардування Авдіївки.

Знищення російської авіації

Як повідомляв УНІАН, за півтори доби ЗСУ знищили одразу чотири російських літаки на Східному напрямку фронту.

18 лютого Повітряні сили знищили бомбардувальник Су-34, а 17 лютого - збили одразу два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Відомо, що саме ці літаки завдавали ударів КАБами по позиціях українських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: