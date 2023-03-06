Зазначається, що попри таке співвідношення, Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

У боях за Бахмут Донецької області російські окупаційні війська втратили щонайменше у пʼять разів більше військових, ніж Україна. Про це заявив чиновник НАТО, зазначивши, що співвідношення п'ять до одного є оцінкою, заснованою на розвідданих Альянсу.

Як пише CNN, таку інформацію чиновник НАТО повідомивна умовах анонімності, оскільки їм заборонено обговорювати дані розвідки. Водночас наголошується, що попри таке співвідношення, Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Зазначається, що українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Сили оборони завдають великих втрат Росії під час спроб ворога атакувати Бахмут.

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Бої за Бахмут

Російські окупаційні війська продовжують потужні штурми Бахмута. За даними Генштабу, ворог не полишає спроб оточити місто і атакує його та околиці, не рахуючись із втратами.

Журналісти NYT зазначають, що російські військанаблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи залишили місто. Проте їх замінили штурмові сили ЗСУ, які пішли в контрнаступ та відтіснили ворожі сили.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що українські герої продовжують утримувати оборону міста-фортеці. Головна мета військових у Бахмуті зараз полягає в тому, щоб вимотати ворожі сили та підготвувати ґрунт для контрнаступу ЗСУ.

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