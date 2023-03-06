Противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України.

Російські загарбники намагаються прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках. Також ворожі війська штурмують Бахмут і його околиці без врахування втрат.

В оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України в Facebook зазначається, що Російська Федерація не відмовляється від намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах", – йдеться у зведенні.

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Зазначається, що загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Також повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі зазначили, що противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старикове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка", – додали в Генштабі.

Крім того, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із втратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав", – сказано у зведенні.

Також, ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області", – йдеться у повідомленні.

При цьому ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні: актуальні новини

У Державній прикордонній службі розповіли про ситуацію в районі Бахмута. За словами прикордонників, ситуація в місті складна, українські захисники продовжують стримувати атаки російських окупантів.

На полі бою загинув весь танковий екіпаж 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". У фонді "Повернись живим" наголосили, що в битві за Бахмут віддали свої життя Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу, позивний "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

Водночас у боях за Марʼїнку Донецької області російські командири свідомо використовують особовий склад як "гарматне мʼясо". Автори матеріалу наголосили, що ці дії окупантів мало відрізняються від тактики, що застосовувалася під час Першої світової війни.

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