Сергій Череватий зазначив, що на місто-фортецю припадає третина втрат росіян.

Захисники України утримують місто-фортецю Бахмут у Донецькій області. Їх головна мета - вимотати армія РФ та підготувати грунт для контрнаступу ЗСУ.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що саме на Бахмут припадає близько третини загальних щоденних втрат окупантів.

"Зараз герої Бахмута роблять одну дуже велику річ. Вони змушують стікати кров'ю ворога, вони сточують його бойові можливості, надламують його бойовий дух. Все це робиться неймовірними зусиллями, в складних погодних умовах, складних умовах постачання, під постійним вогнем", - зазначив військовий в ефірі телеканалу "Freeдом".

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Він вказав, що йде підготовка плацдарму для контрнаступу української армії.

"Вони вибивають ворога, щоб підготувати плацдарм для тих їхніх побратимів, які зараз проходять постійну підготовку, в тому числі за кордоном, освоюють західну модерну військову техніку, щоб потім викинути цю нечисть з нашої землі. Тому їх подвиг просто безцінний", - підсумував Череватий.

Бої за Бахмут - що відомо

5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців в районі Бахмута. Він зазначив, що бої досягли найвищого рівня напруженості.

6 березня президент України Володимир Зеленський зібрав Ставку для вирішення долі Бахмута. В ході засідання прийняли рішення, що оборонна операція і посилення українських позицій повинні продовжитися.

Пізніше в Державній прикордонній службі України повідомили, що російські загарбники не мають успіху в штурмі міста-фортеці і несуть колосальні втрати.

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