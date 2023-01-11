Ситуація в місті важка, обстановка не цілком зрозіміла, але поки не схоже, що українські війська йдуть з Соледара.

ЗСУ продовжують вести запеклі бої за Соледар, ознак відступу не спостерігається. Про це повідомляє CNN, чия знімальна група знаходиться поруч з містом.

"Ми приблизно в п'яти милях, семи кілометрах від місця, де вирує ця битва. Ви можете чути артилерію - більшість вибухів чути з боку міста", - повідомив американський кореспондент.

Журналісти відзначають, що всього в декількох кілометрах від лінії фронту українські солдати зберігають спокій і займаються виконанням своїх обов'язків по техобслуговуванню і матеріально-технічному забезпеченню військ – "без будь-яких ознак неминучого відступу або відходу".

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Також кореспонденти заявили, що підтримують зв'язок з українським солдатом, який прямо зараз знаходиться в Соледарі. Він також спростовує заяви росіян про нібито повний контроль над містом.

"Тут важко, але ми живіші, ніж будь-хто інший. Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємося там. Хоча практично самостійно. Без командирів", - цитує слова солдата американський журналіст.

За словами бійця, наступні 24 години будуть вирішальними, оскільки противник намагається оточити українські підрозділи, що знаходяться в місті. При цьому солдат поскаржився на те, що противник глушить зв'язок, через що різним підрозділам важко координувати свої дії.

Битва за Соледар

Після багатомісячних безуспішних спроб захопити Бахмут російські окупанти зосередили свої зусилля на захопленні розташованого неподалік міста Соледар. У Міноборони України визнали, що ситуація там дуже важка.

При цьому очевидці повідомляють, що противник влаштував справжній конвеєр смерті і кидає своїх солдатів на смерть у великих кількостях, прагнучи будь-що захопити місто.

Після багатьох днів безперервного штурму у противника є частковий успіх, але говорити про повне захоплення міста поки не можна. Ситуація змінюється швидко, результат битви поки не ясний.

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