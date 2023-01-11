Президент наголосив, що воєнний потенціал України зростає.

Бої тривають, Донецький напрямок тримається, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції... на фронті, у політиці, в економіці, в юридичній площині... не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу...", - зазначив він.

Зеленський додав, що зараз держава-терорист та її пропагандисти поширюють чутки про захоплення Соледару, який майже повністю зруйнований окупантами.

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На думку глави держави, вони подаватимуть і вже подають це своєму суспільству як перемогу і таким чином, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію.

"Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається і ми без перерви навіть на один день робимо усе, щоб посилити українську оборону, наш потенціал зростає. Танки західного зразку - це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - сказав він.

Бої за Соледар і Бахмут – актуальні новини

ЗСУ продовжують утримувати Соледар, попри численні спроби росіян його захопити і перебити шляхи постачання української армії на Донецькому напрямку.

Після невдалих штурмів РФ перекинула додаткові загони "вагнерівців". Бої за контроль над містом тривають досі.

Російські окупанти підтверджують величезні втрати серед найманців ПВК, сам Пригожин це теж не приховує – водночас неочікувано похвалив професійність оборони ЗСУ.

На думку західних експертів, дії росіян під Бахмутом можуть дати шанс ЗСУ піти у контрнаступ – українська армія фактично "перемелює" наступальні ресурси ворога.

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