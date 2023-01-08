Захисники України потроху просуваються вперед на деяких ділянках Донецької області, зазначили у Міноборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважує, що ситуація на сході України складна.

Чиновниця написала у своєму Telegram-каналі, що "зараз дуже важко у Соледарі".

"На сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні", - зауважила Маляр.

Відео дня

Вона підкреслила, що окупанти сконцентрували там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або принаймні з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт.

Маляр зауважила, що велика частина української армії на сьогодні - це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

"І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети - зберегти державу і перемогти", - наголосила заступниця міністра.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати сьогодні

Вранці 8 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник веде наступ на Авдіївському, Бахмутському й Лиманському напрямках. Наші воїни дають загарбникам гідну відсіч.

Раніше стало відомо, що у Соледарі тривають важкі бої. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий говорив, що росіяни не контролюють місто й зазнають великих втрат.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, ворог намагаються відрізати Соледар від Бахмута.

Вас також можуть зацікавити новини: