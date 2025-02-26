Комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.

В ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

Як повідомили джерела УНІАН в розвідці, внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

Зазначається, що влада держави-терориста визнала факт атаки на Туапсе, а місцеві жителі публікують в мережі фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт.

За словами співрозмовника, комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії. Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в РФ, а Туапсинський порт - один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ.

В цілому порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики держави-терориста. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб, забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема тих, що задіяні у війні проти України.

Українські удари по території держави-агресора

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 лютого безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого там виникла пожежа. Декілька російських телеграм-каналів писали, що, за словами місцевих жителів, в районі Рязанського НПЗ під ранок прогриміли кілька вибухів, після чого там почалася пожежа.

Також Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий військово-промисловий комплекс (ВПК) - Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская".

За даними джерел УНІАН, 17 лютого у районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це - найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

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