На території двох російських областей буде організовано гуманітарний коридор.

Бійці російських добровольчих батальйонів, які воюють на боці України, знову звернулися до жителів Бєлгородської та Курської областей Росії. Людей закликали евакуюватися в безпечні райони або знайти притулок.

"У зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, Російський Добровольчий Корпус, Легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон закликає мешканців Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях. Найкращим рішенням у ці дні буде покинути території Бєлгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції", - йдеться в повідомленні РДК.

Водночас наголошується, що з 21:00 15 березня до 7:00 (за Москвою) 16 березня буде забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони військових дій.

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"Усім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей і техніки, за можливості залишатися вдома або в безпечних місцях", - вказала бійці.

Також у РДК нагадали, що кремлівський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як "живим щитом", що робить перебування людей на території Бєлгородської та Курської областей особливо небезпечним.

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Російські добровольці закликали жителів Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися, щоб не потрапити під удари. Також вони просять путінську владу не заважати людям, які тікають із небезпечних районів.

Крім того, у Бєлгороді позакривалися всі торгові центри. Підприємці кажуть, що це була "рекомендація" влади.

Зі свого боку добровольці повідомили про втрати противника і взяття полонених.

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