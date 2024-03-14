Добровольці РДК і ЛСР закликають населення не чекати на допомогу від путінської влади й евакуюватися самотужки.

Жителі Бєлгородської та Курської областей РФ повинні негайно евакуюватися, щоб не потрапити під удари повстанців, які наступають, і урядових військ, які їм протистоять. Про це йдеться у спільній заяві "Російського Добровольчого Корпусу", "Легіону "Свобода Росії" і "Сибірського батальйону".

"Звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму триває в ці хвилини. Наразі по путінських військах у Бєлгородській і Курській областях наносяться масовані удари", - йдеться в заяві.

Добровольці закликали владу обох регіонів, зокрема губернаторів, негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезазначених областей.

"Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму і не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої домівки і рятувати життя своїх сімей", - заявили добровольці.

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін записав окреме відеозвернення до цивільного населення Курської та Бєлгородської областей із закликом евакуюватися самостійно.

"Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!" - заявив він.

Також було опубліковано відео, як стверджується з Грайворона, Бєлгородської області, де зображено втечу цивільного населення.

Ситуація в Бєлгородській і Курській областях

Як писав УНІАН, у четвер, 14 березня, у Бєлгороді лунає повітряна тривога, прогриміла серія вибухів. У мережі з'явилися відео, на яких чути звуки "прильотів".

Також ми розповідали, що бійці "Легіону "Свобода Росії" знищили два склади боєприпасів російських загарбників у селищі Теткіно Курської області поблизу кордону з Україною. Як повідомили в легіоні, по російських складах БК відпрацювала артилерія.

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