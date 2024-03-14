Підприємці кажуть, що такою була "рекомендація" влади.

У Бєлгороді почали масово закриватися торгові центри через загрозу обстрілів.

Як повідомляють російські ЗМІ, зокрема до кінця дня не працюватимуть ТЦ "СітіМолл", "Ріо" та "МегаГрінн". У торговому центрі "Ріо" скасували всі заходи, заплановані на 16 і 17 березня.

У повідомленні ТРЦ "Ріо" прямо йдеться про те, що рішення припинити роботу було ухвалено на основі "рекомендацій" місцевої влади.

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Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, у четвер, 14 березня, у Бєлгороді на тлі сирен повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. У мережі з'явилися відео, на яких чути звуки "прильотів" і видно дим, що піднімається від пожежі.

Бєлгородська влада заявляє про загибель двох людей - чоловіка і жінки, які їхали у своїх автомобілях у момент обстрілу. Російські повстанці кажуть, що чоловік був військовослужбовцем, а путінська влада стверджує, що це був цивільний.

На тлі обстрілів і боїв у прикордонних районах Бєлгородської області почалася стихійна втеча населення. Повстанці закликають людей самостійно тікати з небезпечних районів і просять путінську владу не перешкоджати евакуації людей.

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