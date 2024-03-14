Представник РДК "Фортуна" розповів про список військових злочинців - чиновників, офіцерів, розробників зброї та її постачальників.

"Російський добровольчий корпус", представники якого ведуть бої на території РФ, заявляє про втрати противника і взяття полонених.

Як повідомляє "Можем объяснить", у четвер поновилися бої партизанів із російськими військами. Зокрема, згідно з інформацією воєнкорів, у районі населених пунктів Сподарюшине і Козинки застосовують бронетехніку і РСЗВ, а бєлгородська влада заявила про одного загиблого і шістьох поранених.

Начальник штабу "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр "Фортуна" розповів, що підрозділ перебуває на території РФ.

"Є різні напрямки: є, де на кілька кілометрів просунулися підрозділи, є на кілька десятків кілометрів", - сказав "Фортуна".

За його словами, операцію готували кілька місяців, і в добровольчих підрозділів є досить велика кількість різних сценаріїв, які є в різному ступені готовності.

"Не можна сказати, що ми впираємося виключно в якийсь один сценарій... Сценаріїв багато різних, на різних ділянках фронту, оскільки "Російський добровольчий корпус" займається не тільки подібними операціями на території Росії, а й активно бере участь і на фронті... Припустімо, у нас не так давно більша частина підрозділів повернулася з авдіївського напрямку", - розповів Олександр.

Він стверджує, що в даній операції (на території РФ) втрат у підрозділі немає, а в російської армії вони присутні. При цьому, "Фортуна" відмовився уточнити цифру, оскільки бої ще тривають.

"Але втрати є (у армії РФ - УНІАН) - і в живій силі, і техніці. Давайте будемо дивитися динаміку й аналізувати вже пізніше... Полонені є, проте про кількість поки що не говоримо... Їм надано відповідну медичну допомогу, і вони передані українській стороні для поповнення обмінного фонду - стандартні процедури", - додав військовий.

Також він розповів, що місто Бєлгород досить близько від тієї "точки", де розташований РДК. Тому з технічного погляду цілком реально вражати об'єкти, які знаходяться в Бєлгороді або біля цього міста, зокрема за допомогою БПЛА та іншими засобами.

За словами "Фортуни", з представниками ЗСУ російських добровольців, які бажають звільнити РФ від диктаторської влади Кремля, пов'язують дружні та робочі взаємини. Однак у даній операції, як і в усіх подібних операціях на території Російської Федерації, їхнє планування та реалізація є виключно прерогативою добровольчих підрозділів - РДК, "Легіону свободи Росії" або "Сибірського батальйону".

Представник РДК також наголосив, що ЗСУ надають цим підрозділам певну підтримку на території України, здебільшого, це - логістика, переміщення поранених, підвезення палива та бойового комплекту.

Боєць стверджує: РДК не займається терактами на території РФ, але склав список військових злочинців - тих, хто причетний до нападу Росії на Україну, і вони - законні цілі. Причому йдеться як про високопоставлених чиновників і офіцерів РФ, які ухвалюють ті чи інші рішення, так і розробників зброї, її постачальників тощо.

"У нас дуже довгий список. Про багатьох із цих людей нам дуже багато відомо, включно з їхніми особистими даними. Ми над цим працюємо, агентську базу певну ми розширюємо і масштабуємо на території Російської Федерації", - сказав "Фортуна".

На запитання про те, чи є РДК "тік-ток армією" (як її називають пропагандисти), Олександр сказав, що "складно було б зробити наскільки ефективні тік-ток війська", і що в нього були товариші по службі, тіла яких він особисто виносив із поля бою.

"На уточнювальне запитання він назвав ім'я Данила "Шайби" Мазиника, який загинув 9 місяців тому", - пише "Можем объяснить".

Також ресурс зазначає: Москва стверджує, що втрати противника становили до 250 осіб, 16 одиниць бронетехніки, але продемонстровано лише один танк, покинутий екіпажем і дві одиниці техніки.

Операція добровольців у РФ - остання новина

Нагадаємо, бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили два склади боєприпасів російських загарбників у селищі Теткіно Курської області, що поблизу кордону з Україною.

Telegram-канал легіону повідомив, що по російських складах БК відпрацювала артилерія. Також у мережі з'явилися відео, на яких видно бій між добровольцями і Росгвардією в Теткіному. На кадрах чути автоматні черги.

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