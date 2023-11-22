Російські воєнкори невпинно викривають невдачі свого окупаційного війська на Херсонському напрямку.

Міноборони Росії та російська політична верхівка докладають зусиль, щоб придушити істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на заяви, які зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступаючи на колегії очолюваного ним відомства. Він сказав, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на херсонському напрямку". І додав, що росіяни завдають "колосальних" втрат ЗСУ.

Аналітики припустили, що заява Шойгу є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнкорів щодо нездатності росіян рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра. Але, як підкреслили в Інституті, йому навряд чи вдасться заспокоїти наростаючі нарікання у російському інформаційному просторі.

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Російські військові блогери продовжують визнавати українську присутність на східному (лівому) березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Аналітики привели дані про те, що 21 листопада один з російських воєнкорів заявив, що ЗСУ знищили цілу російську штурмову групу під Кринками (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро). А 17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару було ліквідовано 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі.

При цьому за даними різних джерел, окупанти на цьому напрямку відправляють на штурми поранених. У окупантів немає розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхнє просування, а також не має вогневої підтримки.

Також є дані про те, що російські підрозділи практично не взаємодіють на Херсонському напрямку, що штаб російського командування будує невдалі плани, оскільки отримує невірну та запізнілу інформацію.

Схоже, що ці нарікання не впливають на Шойгу, оскільки ISW не спостерігає жодних значних змін на Херсонському напрямку.

При цьому ЗСУ продовжують операції на східному (лівому) березі Херсонської області і просуваються вперед.

Війна в Україні: новини

Формування плацдармів Сил оборони України на лівому березі Херсонської області поставило в глухий кут російське командування. Крім того, у окупантів не все так райдужно в районі Авдіївки, куди вони перекинули чималі ресурси.

Російські загарбники "віджимають" покинуті власниками квартири в окупованому Токмаку Запорізької області. При чому вони шукають виключно житло з опаленням, щоб розселити там особовий склад збройних сил РФ.

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