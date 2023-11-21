Протягом доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення.

На сході та півдні України залишається оперативна ситуація складною, але Сили оборони й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, продовжуючи завдавати вогневого ураження противнику.

В повідомленні Генерального штабу Збройних сил України сказано, що на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно штурмував східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Там Силами оборони відбито вісім атак.

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області - відбито три атаки.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували біля Сіверська Донецької області, успіху не мали. Ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому напрямку- в районах Роботиного та Кам’янського.

Як повідомляє Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини - думка експерта

Українські військові продовжують просуватися на Лівому березі Херсонської області. Бої тривають біля села Кринки.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що українські війська намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівому березі Дніпра для того, щоб максимально створити труднощі для противника в майбутньому.

За його словами, українська армія може розвивати локальні наступальні дії саме з цього напрямку з метою максимально наблизитися до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в Північній Таврії. Він зазначив, що Росія нервово реагує на спроби просування української армії на цьому напрямку.

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