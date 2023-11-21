Поява українських плацдармів на лівобережжі Херсонської області стала можливою завдяки ретельному плануванню.

Поява плацдармів Збройних сил України на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для російських окупантів настільки несподіваною, що навіть почасти викликає паніку.

"Зараз ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини в росіян є певна паніка", — заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі LIGA.net.

За його словами, у ворожій армії активно проводиться перегрупування, намагаються перекидати нові формування. Згідно з задумом, противник хотів наявними силами й засобами утримати захоплені території. Черняк додав, що поява українських плацдармів на лівобережжі Херсонської області стала можливою завдяки підготовленим людям і ретельному плануванню.

Відео дня

"До того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи", — розповів представник ГУР.

Він зазначив, шо росіяни не одразу зрозуміли, що ЗСУ форсують плацдарм, оскільки спочатку українські бійці просто тримали противника в напрузі шляхом регулярних вилазок. Завдяки цьому вдалося приспати пильність, і, судячи з усього, появу українських військових, росіяни розглядали як чергову диверсійну активність.

Ситуація у Херсонській області

Як розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наразі такого населеного пункту як Кринки, в районі якого ЗСУ ведуть бої на лівобережжі, фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці.

За даними ISW, за останній час наші війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Вас також можуть зацікавити новини: