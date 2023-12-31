Бойові дії ведуться з перемінним успіхом.

Під Мар'їнкою тривають активні бойові дії. Російські окупанти навіть заходили на позиції українських військових.

"Ворог пару разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції, але ми його звідти вибивали. Тобто там тривають активні бойові дії з перемінним успіхом", – розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в районі Мар'їнки і Авдіївки кількість російських загарбників майже незмінна.

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Штупун зазначив, що армія РФ зазнає великих втрат. Однак ворог підтягує резерви, і таким чином кількість російських військових на фронті вирівнюється.

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Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що ситуація в районі Мар'їнки складніша і гірша, ніж під Бахмутом.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, чи є сенс утримувати Мар'їнку, про захоплення якої раніше заявила РФ. На сьогодні окупаційні війська практично стерли з землі це місто. Місцями навіть фундаменту на деяких ділянках немає.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що ЗСУ підготували оборонний рубіж поза містом.

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