На деяких ділянках цього міста нема навіть фундаменту.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, чи є сенс утримувати Мар'їнку, про захоплення якої раніше заявила РФ.

"Знаєте, коли мені ставлять таке питання, чи є сенс щось тримати або, чи є сенс щось зробити, то я скажу: ми сьогодні боронимо нашу землю. І не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так – відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості - наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не "любой ценой", - пояснив Тарнавський в інтерв’ю ВВС.

За його словами, на сьогодні окупаційні війська практично стерли з землі це мсто. Місцями навіть фундаменту на деяких ділянках немає.

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"Мар’їнка – це невеличке містечко, передмістя Донецька, і бої за Мар'їнку ведуться вже не день і не місяць. Другий рік там тривають активні бойові дії. До речі, якщо порівняти Мар’їнку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не сильно бажає увійти. Він хоче обійти її, аби уникнути боїв у місті – бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігали під час боїв за Бахмут", - зазначив генерал.

Війна в Україні - оборона Мар'їнки

Днями речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявляв, що бої за Мар’їнку Донецької області тривають, говорити про її повне захоплення некоректно.

За оцінкою ISW, ймовірне захоплення Мар'їнки РФ являє собою обмежену тактичну вигоду і не віщує будь-якого значного в оперативному відношенні просування.

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