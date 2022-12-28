ЗМІ останнім часом дедалі частіше пишуть, що бойові дії можуть перекинутися на територію Кримського півострова.

Після ганебної втечі путінської армії з правого берега Херсонської області окупанти всерйоз занепокоїлися долею анексованого Криму. Півострів, судячи з опублікованих журналістами фото, готують до бойових дій.

Як пише "Радіо Свобода", в Криму приступили до будівництва інженерних укріплень - зводиться оборонна лінія з траншей, окопів, протитанкових пірамід і мінних полів.

Деяких стурбованих через вириті траншеї жителів смт Чорноморське заспокоюють, що це - прокладання водопроводу. Однак інші запевняють: судячи зі знімків, чорноморські траншеї мають характерну зигзагоподібну форму. Такий вигляд зазвичай мають рови, створювані для оборони місцевості.

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Місцева окупаційна влада фактично підтвердила, що окопи на березі риють військові, і назвала це "комплексними практичними заняттями в масштабі військової частини щодо забезпечення безпеки військової служби в повсякденній діяльності військ".

Журналісти зазначають, що можливо, необхідність рити окопи на селищному пляжі пов'язана з розташуванням поблизу військових об'єктів. Цю версію підтверджують і військові експерти: за їхньою інформацією, в Чорноморському Росія зберігає боєприпаси для зенітно-ракетних і берегових комплексів.

Крім того, побоюючись "висадки українського десанту", російські окупанти будують берегові загородження на пляжі в околицях села Молочне Сакського району. Там же помічені "зуби дракона" - бетонні піраміди для зупинки важкої техніки.

Попереджувальні таблички про мінування території з'явилися на вузькій перемичці між озерами Солоне і Конрад, поруч з котеджним селищем "Щастя біля моря". А все тому, що поблизу розташовані російські військові об'єкти.

Варто нагадати, що саме в цій частині півострова розташований військовий аеродром в селищі Новофедорівка, на якому влітку сталася серія вибухів.

Також в мережу "злили" фото траншей на пляжі в селищі Міжводне Чорноморського району.

"Схоже, що російська армія готується до оборонних дій і на південному заході півострова. Останнім часом жителі Севастополя неодноразово бачили на вулицях трали, що перевозять бетонні модулі для спорудження довготривалих вогневих точок", — пише "Радіо Свобода".

Олексій Єфремов із Сімферополя (ім'я змінено в інтересах безпеки співрозмовника) вважає, українська армія не буде даремно ризикувати життями простих солдатів. Він переконаний, що ЗСУ зможуть обійти ці окопи та "лінії Аксьонова".

Розмови про звільнення Криму

Росія окупувала український Крим у березні 2014 року. Країни Заходу не визнали анексію півострова і ввели низку санкцій проти РФ.

Наприкінці листопада 2022 року радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна поверне півострів через півроку.

Видання NBC News вважає, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути собі Крим, але це може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї.

Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа 2023 року. Такий прогноз зробив генерал США у відставці Бен Ходжес.

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