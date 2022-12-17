Офіційні особи США побоюються, що великомасштабна атака, що загрожуватиме російській окупації півострова, може спровокувати Путіна до застосування ядерної зброї.

Україна має військовий потенціал, щоб повернути собі Крим, але деякі офіційні особи стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ, який загрожує російській окупації захопленню півострова, може підштовхнути Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

Представник адміністрації Байдена говорячи про триваючу підтримку українських військових нещодавно заявив членам Конгресу, що Україна може повернути собі Крим. Про це пише NBC News з посиланням на американських чиновників.

За його словами, в України немає найближчої мети щодо повернення Криму і військовий наступ не є неминучим. При цьому представник Білого дому визнав, що Україна проявляла стійкість і наполегливість протягом всієї війни. В адміністрації Байдена вважають, що три недавні удари безпілотників по російських військових базах були нанесені українцями, але зазначають, що досі не ясно, чи було це прямим наказом керівництва України.

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Сприйняття США і Заходом Збройних сил України змінилося після лютневого вторгнення, коли офіційні особи США і Європи побоювалися, що російські війська і танки розтрощать їх супротивників за лічені дні або тижні. Високопоставлені військові офіцери США і західні уряди кажуть, що Україна проявила винахідливість і завзятість у боротьбі з більшими і краще озброєними військам проотивника і швидко впровадила нові системи озброєнь, надані членами НАТО.

"Українці продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони поводяться на полі бою", — сказав офіційний представник США.

Офіційні особи та експерти не вважають, що український наступ у Криму неминучий. Посадовці США зазначають, що виходячи з того, де зараз знаходяться українські війська і лінії фронту, ЗСУ в найближчі місяці рушать на північний схід, а не на південь, в Крим.

"Спочатку багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе почати справжній наступ, щоб повернути собі Крим", — заявив представник США.

Однак деякі представники адміністрації в приватному порядку обговорюють, що може статися, якщо Україна почне звільнення окупованого Росією з 2014 року Криму. Вони стурбовані тим, що Путін може відчути себе загнаним у кут. "Путін може більш жорстко відреагувати на Крим", - сказав американський чиновник.

Головна проблема полягає в тому, що реальна загроза російському контролю над півостровом може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою, заявили один колишній і два нинішніх чиновника. "Це червона лінія", - сказав колишній американський чиновник.

Троє офіційних осіб США підкреслили, що Вашингтон не бачить ніяких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю або брудну бомбу прямо зараз.

Крім того, реальна битва за Крим буде пов'язана з великими втратами на полі бою з обох сторін, а повернути його буде складним завданням для українських сил через значну російську військову присутність і складну географію, кажуть військові експерти.

За словами двох офіційних осіб США, Росія має до 70 тисяч військовослужбовців, які захищають північні підходи до півострова, і вони окопалися. Україні не вистачає авіадесантних або військово-морських сил, які могли б завдати ефективних ударів по окопаним силам.

За словами експертів і офіційного представника США, в українців буде більше шансів атакувати інші російські цілі на материку на сході України, де російські війська більш уразливі.

Експерти і офіційний представник США заявили, що якби Україна зробила більше дій проти російських військ на Сході і півдні України, у неї було б більше можливостей завдати удару по Криму.

Деякі представники адміністрації Байдена вже стурбовані триваючими українськими ударами всередині Росії, які можуть спровокувати сильнішу реакцію Путіна і поширити війну на сусідів України.

Хоча представники адміністрації вважають, що українці завдали три недавні удари безпілотниками по російських базах, вони не думають, що вони були нанесені за допомогою техніки, наданої США. Білий дім був здивований ударами, заявили два американських чиновника і представник Пентагону. Офіційні особи США вважають, що Україна зробила низку ескалаційних дій проти Росії, не проінформувавши заздалегідь США або західних союзників.

Офіційний представник США сказав, що Україна сама приймає рішення на полі бою, але Білий дім впевнений, що Україна не почне масштабну операцію, таку як звільнення Криму, без попереднього повідомлення США.

Окупація Криму Росією

На початку 2014 року Росія за допомогою своїх військ силою анексувала український Крим. Провівши там фейковий референдум, Путін приєднав півострів до РФ.

У лютому 2022 року Крим став одним з напрямків, звідки почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На даний момент, на тлі успіхів ЗСУ на полі бою, російські окупанти вже готуються відбивати атаки українських Сил оборони в тимчасово окупованому Криму. Вони облаштовують укріплення, в тому числі й на береговій лінії, побоюючись висадки українського десанту.

Раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через шість місяців Україна поверне Крим. 12 грудня Подоляк заявив, що купив квиток на поїзд до Сімферополя з відкритою датою.

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