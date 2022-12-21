Він зазначив, що уже сьогодні Україна спроможна влучати по цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ.

Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа 2023 року.

Такий прогноз зробив генерал США у відставці Бен Ходжес, передає Голос Америки. За його словами, для звільнення півострова не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу. На думку Ходжеса, щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо постійно обстрілювати шляхи постачання півострова, а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь.

Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для росіян, зазначив Ходжес.

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За його словами, "якби українці мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил".

Як зазначило видання, про те, що Україні потрібні ATACMS, говорять вже тривалий час. Американський генерал вважає, що причина у тому, що "надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму".

"Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби", - пояснив Ходжес.

"Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія", - підкреслив Ходжес, додавши, що поки РФ контролює півострів, маючи там військові бази, він залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

"Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано матимемо наступну фазу конфлікту", - попередив американський генерал.

"Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року", - підсумував Ходжес, додавши, що він стає все більш впевнений в цьому.

Окупація Криму Росією

На початку 2014 року Росія за допомогою своїх військ силою анексувала український Крим. Провівши там фейковий референдум, Путін приєднав півострів до РФ.

У лютому 2022 року Крим став одним з напрямків, звідки почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На даний момент, на тлі успіхів ЗСУ на полі бою, російські окупанти готуються відбивати атаки ВСУ в тимчасово окупованому Криму. Вони облаштовують укріплення, в тому числі й на береговій лінії, побоюючись висадки українського десанту.

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