Без дозволу США на удари ATACMS пот РФ українці будуть змушені відступити з Курської області раніше, ніж необхідно.

Українські збройні сили раптовим вторгненням у російську Курську область шокували весь світ, за кілька днів захопивши більше територій, ніж росіяни за кілька місяців.

Як пише Washington Post, порівняно з торішнім українським наступом на півдні, що провалився через добре підготовлену російську оборону, цього разу українці легко увійшли в Курську область, бо росіяни не очікували на атаку. Внутрішня частина Росії слабо захищена, і російські військові не можуть швидко реагувати на нові загрози.

Які подальші плани ЗСУ

Як пише видання, невідомо, чи спробують українські сили утримати російську територію, сподіваючись отримати важелі впливу на майбутніх переговорах, чи вони відступлять на свою територію, перш ніж Росія зможе мобілізувати великий контрнаступ. І частково відповідь залежатиме від позиції Вашингтона

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Як ідеться у статті, хоча адміністрація Байдена не скаржилася на використання американської техніки в цьому наступі, вона все ще не надала Україні дозвіл на використання американських ракет ATACMS для ураження російських аеродромів та інших цілей у глибині Росії.

"Такі удари, можливо, підкріплені атаками нещодавно придбаних Україною F-16, можуть перешкодити будь-якій російській контратаці. Якщо Україні не буде надано дозвіл від Вашингтона, її війська будуть змушені відступити раніше, ніж це необхідно", - пише видання.

Видання зазначає, що у Росії, як і раніше, є велика перевага в живій силі, і тому Кремль може спрямувати резерви з Росії в Курськ, не виснажуючи свої передові частини на сході України. Навпаки, українські сили настільки недоукомплектовані, що вони наражаються на серйозний ризик, якщо будуть передислоковувати війська із зони бойових дій у Донецькій області в Курську область.

Бої в Курській області - що відомо

Як писав Forbes, Україна направила в Курську область уже п'ять бригад. Вони зайняли близько 400 квадратних миль Курської області й узяли в полон десятки російських військовослужбовців, і поки що немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки.

При цьому, як писав WP, якщо російські війська будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

Раніше повідомлялося, що українські чиновники просять США дозволити їм використовувати ATACMS великої дальності для ураження аеродромів, які Росія використовує для атак у відповідь. Це, на думку Києва, дасть йому змогу утримати частину Курської області.

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