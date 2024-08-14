Назву селища "українізували".

Населений пункт Любимівка в Курській області перебуває під контролем Збройних сил України.

Відповідне відео опублікувала у своєму Telegram-каналі ударна група 225 окремого штурмового батальйону Збройних сил України "Чорний Лебідь". Військові зазначили, що ролик знято після зачистки населеного пункту від російських солдатів.

"З перших днів війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. 225. Рабів до раю не пускають", - каже військовий, який перебуває біля дорожнього знаку з назвою селища. Відео дня

Також військовослужбовці оприлюднили кадри, на яких можна побачити, як танковий підрозділ ТУР їде в російську Любимівку.

Бої в Курській області

Як відомо, 6 серпня українські сили здійснили прорив російсько-українського кордону та значно просунулися територією Курської області.

У Генеральному штабі тримають деталі операції у секреті. Відомо лише, що наразі під контролем Збройних сил України перебувають 74 населених пункти РФ.

В Росії визнали, що більше не контролюють частину власних територій і змушені відправляти туди підкріплення. Кремлівський правитель Путін вимагає, щоб Міністерство оборони "видавило" українські війська, однак їм це не вдається.

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