Він також зауважив, що дозвіл на використання українськими військовими далекобійної зброї був би хорошим знаком.

Вже кілька днів триває українська операція в Курській області РФ. Росія почала перекидати туди війська не лише з фронту в Україні, а й з Калінінграда.

Про це сказав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Він також висловив повагу діям України "на півночі" і наголосив, що зараз ніхто не каже, що перейдено "червоні лінії".

"Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм (росіянам, – ред.) треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – заявив Кащюнас. Відео дня

Він також зауважив, що дозвіл на використання українськими військовими далекобійної зброї був би хорошим знаком.

"Ми лобіюємо це, впевнений, що ми повинні це робити", – додав литовський міністр.

Бої в Курській області РФ: важливі новини

За час операції в Курській області РФ українські захисники взяли під контроль вже 74 населені пункти країни-агресорки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Напередодні ж він казав, що під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

Тим часом речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Україна не попереджала адміністрацію Сполучених Штатів Америки про майбутню атаку на Курську область РФ. За його словами, Вашингтон проводить консультації та обговорює з Києвом цю операцію. При цьому він зауважив, що удари України по території РФ із застосуванням американської зброї відповідають політиці США.

Вас також можуть зацікавити новини: