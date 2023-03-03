Ворог знову застосовує "Термінатори", зазначив очільник Луганської ОВА.

Російські окупанти біля міста Кремінна Луганської області постійно намагаються змінити свою тактику.

Супротивники, зокрема, знову застосовують бойові машина підтримки танків - "Термінатори", розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Київ".

"Що стосується Кремінної - там ворог постійно намагається змінити тактику. То малими групами йдуть, то йдуть великими такими - по три роти піхоти, то піхота разом з важкою технікою. Зараз вони зрозуміли, що, ну, якось піхотою нічого не вдається, намагаються технікою важкою проходити - це і танки, і знов кинули в бій "Термінатори"…", - зазначив чиновник.

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Ворог окупував Кремінну у квітні 2022 року. Сергій Гайдай повідомляв, що біля міста ворог мав час все замінувати, і мав величезну кількість техніки та резервів, тому захисникам України дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед.

Наприкінці лютого очільник Луганської ОВА поділився, що активні бої йшли на Кремінському й Сватівському напрямках і недалеко від Білогорівки.

Варто зазначити, що за даними української розвідки, загарбники до кінця березня намагатимуться захопити всю територію Луганської та Донецької областей.

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