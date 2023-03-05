Президент відзначив сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі.

На Донбасі одна з найважчих битв, болісна і важка. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що перший тиждень весни - це черговий тиждень, коли українські воїни та всі, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою - відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції й логістику, берегли кордони й міста.

"Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів", - наголосив президент України.

Відео дня

Він подякував всім, хто захищає державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Зеленський подякував волонтерам, які допомагають військовим зберігати стійкість, лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров’я бійців.

"Вже готуємо й новий тиждень – будуть нові результати для України", - наголосив президент.

Ситуація на Донбасі

Окупанти продовжують наступати на п’яти напрямках фронту у Донецькій та Луганській областях – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

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