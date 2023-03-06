Позицію Залужного поділяє, як стверджує видання, більшість бійців, які утримують Бахмут.

За інформацією ЗМІ, між президентом України Володимиром Зеленським і його найважливішим генералом Валерієм Залужним виникли розбіжності з приводу того, як чинити з Бахмутом Донецької області. В очільника держави й Головнокомандувача ЗСУ принципово різні погляди на перебування українських захисників у цьому місті.

Як повідомляє видання BILD, посилаючись на інформацію з кількох джерел в українському політичному керівництві, кілька тижнів тому Залужний рекомендував розглянути можливість виходу з Бахмута з тактичних міркувань.

Український військовий аналітик, який побажав залишитися невідомим, сказав BILD: "Переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміє, чому місто утримується".

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"Хоча російські втрати, як кажуть, значно вищі, багато українських солдатів також загинули при самовідданій обороні міста. Кажуть, що на цьому тлі Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранньому етапі", — йдеться в матеріалі видання.

Позицію Залужного поділяє, як стверджує BILD, більшість бійців, які утримують Бахмут.

Опоненти такої точки зору кажуть, що при відході з Бахмута подібні бої відбулися б і в інших місцях. Мета полягає в тому, щоб не дати росіянам просунутися вперед і водночас завдати їм найважчих втрат.

Також видання наводить аргументи іншого українського військового аналітика: "Спочатку Бахмут був пасткою для росіян, тепер він став пасткою для нас. Вбиваємо їх у співвідношенні 1:7 (на кожного вбитого українця гине сім росіян, — УНІАН.) - це єдина військова причина утримувати Бахмут".

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти з літа 2022 року штурмують Бахмут, проте українські військовослужбовці тримають оборону міста-фортеці. Повідомляється про величезні втрати серед путінських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перебуватимуть у місті, поки це буде розумно.

6 березня Інститут вивчення війни повідомив, що військове командування України, ймовірно, ухвалило рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту - у Бахмуті. На такий крок воно нібито пішло через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста.

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