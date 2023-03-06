Збройні сили України завдають ворогу значних та помітних втрат на Бахмутському напрямку.
Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо". За його словами, противний атакує позиції захисників зі зброї різного калібру.
"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зазначив Назаренко.
Він додав, що окупанти тиснуть й намагаються штурмувати по всій лінії розмежування.
"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.
Ситуація в Бахмуті
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перебуватимуть у місті, поки це буде розумно.
Колишній глава Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт вважає, що для українських військ має сенс відійти на більш захищену лінію у Бахмуті Донецької області.
Як раніше стало відомо, російським силам не вистачає боєприпасів, вони вдаються до "хаотичних обстрілів" і намагаються обстрілювати лінії постачання.