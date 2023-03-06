Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ по всій лінії розмежування.

Збройні сили України завдають ворогу значних та помітних втрат на Бахмутському напрямку.

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо". За його словами, противний атакує позиції захисників зі зброї різного калібру.

"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зазначив Назаренко.

Відео дня

Він додав, що окупанти тиснуть й намагаються штурмувати по всій лінії розмежування.

"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.

Ситуація в Бахмуті

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перебуватимуть у місті, поки це буде розумно.

Колишній глава Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт вважає, що для українських військ має сенс відійти на більш захищену лінію у Бахмуті Донецької області.

Як раніше стало відомо, російським силам не вистачає боєприпасів, вони вдаються до "хаотичних обстрілів" і намагаються обстрілювати лінії постачання.

Вас також можуть зацікавити новини: