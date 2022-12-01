Росіяни прагнуть змусити українських захисників покинути місто.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти планують повторити у Бахмуті Донецької області той самий сценарій, який був під час боїв за Сєвєродонецьк.

Як він зазначив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube, росіяни прагнуть змусити українських захисників покинути місто.

"Росіяни хочуть вийти на захід від Бахмута і сподіваються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб оточити місто", – зазначив Арестович.

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Проте, за його словами, окупанти не зможуть повторити те, що було в Сєвєродонецьку, на Бахмутському напрямку.

Бої за Бахмут: що відомо

ПВК "Вагнер" зганяє на Бахмутський напрямок завербованих зеків з надією послабити українську оборону. За їхніми спинами стоять кадрові військові РФ. Як заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, зеки для ПВК "Вагнер" – "мясо".

Військовий експерт та директор Defense Express Сергій Згурець наголосив, що довкола Бахмута Донецької області триває типова війна на виснаження. Незважаючи на зусилля окупантів, українські захисники утримають місто.

Раніше офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко повідомив, що останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими. Він додав, що весь Бахмутський напрямок – це сьогодні "найгарячіший напрямок війни".

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