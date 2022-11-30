За його словами, військовослужбовці "роблять чудеса".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович відзначив роботу українських танкістів, які борються в районі Бахмута Донецької області.

Зараз під Бахмутом співвідношення по артилерії 1:9 на користь російської армії, сказав він в ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Хочеться віддати належне танкістам, які обороняють Бахмут. Вони діють і як танки, і вони замінюють собою артилерію. Тобто, артилерійські дуелі часто ведуть наші танки, причому з закритих вогневих позицій, непрямим наведенням і дуже ефективно. І навіть пригнічують ворожу артилерію, що є нонсенсом", - розповів Арестович.

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Він зазначив, що оборона міста стоїть не тільки на піхоті, а й на танкістах, які "здійснюють чудеса". За його словами, для цього потрібен винятковий професіоналізм.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

28 листопада у Східному угрупованні військ повідомили, що Бахмут є епіцентром головної битви за Україну.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на південь від Бахмута, проте у них не вийде оточити місто.

У поліції Донецької області повідомляли, що в місті залишається більше 300 дітей.

Офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко каже, що росіяни посилили обстріли, однак місто, як і основні траси, під контролем української армії.

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