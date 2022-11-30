За словами Згурця, незважаючи на всі складнощі, Бахмут буде утримано.

Довкола Бахмута Донецької області триває типова війна на виснаження. Значні сили та ресурси витрачаються з обох сторін – як в українських сил для оборони, так і в окупантів для нападу.

Військовий експерт та директор Defense Express Сергій Згурець у своїй колонці для "Еспресо" написав, що для окупантів підійти до околиць Бахмута чи навіть оточити місто – це єдиний шанс роздути тактичний успіх хоча б до якоїсь перемоги. Він наголосив, що просування бодай на 100 чи 500 метрів можна подавати, як перемогу на російських пропагандистських каналах, оскільки на всіх інших напрямках у ворога системні стратегічні поразки.

"До речі, у московитів за останню добу вже почали називати безліч містечок на південь від Бахмута, де начебто відбулося захоплення цих населених пунктів вагнерівцями. Вони говорять про Курдюмівку, і про Кліщіївку, і Андріївку, і Зеленопілля, але якщо зважити на повідомлення Генштабу України, то можна сказати, що після неймовірних втрат, ворог має обмежений тактичний успіх, хіба що у селищі Озерянівка. Але це позиційна війна, і в цій зоні за шість місяців ситуація нагадує "гойдалки", коли противник зупиняється, його накриває вогнем, і він зазнає втрат. А потім ми відбиваємо назад позиції, де ворог просунувся на нашу територію. Думаю, що так буде й далі", – зазначив експерт.

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За словами Згурця, незважаючи на всі складнощі, Бахмут буде утримано.

"Особливо, якщо з боку українських сил будуть застосовані наземні резерви та артилерія, адже все це буде незайвим для наших бійців, які утримують Бахмут і лінію оборони навколо нього", – резюмував експерт.

Ситуація довкола Бахмута: що відомо

Офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко заявив, що останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими. Ворог знищує місто, але воно перебуває під контролем Сил оборони України.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії.

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