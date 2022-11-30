Зброю підвозять так звані "верблюди" перед наказом бігти вперед.

ПВК "Вагнер" зганяє на Бахмутський напрямок завербованих зеків з надією послабити українську оборону. За їхніми спинами стоять кадрові військові РФ.

Як заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, щодня під Бахмутом відбувається одна й та ж картина. Зеки для ПВК "Вагнер" - "мясо".

"Їх немов "м'ясо" везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує "Вагнер", - зазначив Єрмак.

За його словами, щодня "Вагнер" жене у бій сотні таких людей в надії, що ними вдасться послабити українську оборону. За спинами цього "м‘яса" стоять кадрові російські військові.

"Нічого не змінюється в орді. Люди там були м‘ясом завжди, такими і лишатимуться поки не піднімуть голову", - зазначив Єрмак.

Що відбувається під Бахмутом

28 листопада у Східному угрупованні військ повідомили, що Бахмут є епіцентром головної битви за Україну.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на південь від Бахмута, проте у них не вийде оточити місто.

У поліції Донецької області повідомляли, що в місті залишається більше 300 дітей.

Офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко каже, що росіяни посилили обстріли, однак місто, як і основні траси, під контролем української армії.

Вас також можуть зацікавити новини: