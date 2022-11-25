Неповнолітні перебувають у нелюдських умовах, не мають доступу до медичних послуг і не навчаються. Евакуацією займаються правоохоронці, військова адміністрація та волонтери, однак охочих виїхати небагато.

У Бахмуті на Донбасі, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Як зазначили в поліції Донецької області, росіяни не полишають спроб захопити місто. Тільки за останній тиждень окупанти здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

У Бахмуті та передмістях наразі проживають близько 15 тисяч людей, з них 306 - діти. Загалом у Бахмутському районі залишаються понад дві тисячі дітей (більшість - у Торецькій громаді).

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Неповнолітні перебувають у нелюдських умовах, не мають доступу до медичних послуг і не навчаються. Евакуацією займаються правоохоронці, військова адміністрація та волонтери, однак охочих виїхати небагато.

"Переконливо звертаюся до батьків: урятуйте ваших дітей. Згідно із законом, дорослі зобов’язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ви вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована в супроводі одного з батьків або довіреної особи. Поліцейські організують виїзд, а влада - надасть безплатне житло, забезпечить соціальну допомогу", - сказав начальник ГУ НП у Донецькій області Руслан Осипенко.

Війна в Україні: ситуація в Бахмуті

Наразі поблизу Бахмута тривають запеклі бойові дії.

Як розказують військові з фронту, земля під Бахмутом повністю вкрила тілами окупантів. Деякі загарбники імітують, що загинули, кілька годин ховаючись за трупами.

Раніше речник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що професійний "кістяк" Збройних сил РФ на Авдіївському і Бахмутському напрямках винищений, йдуть мобілізовані кадри. Він зазначив, що головний план ЗСУ на Авдіївському і Бахмутському напрямках – максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

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