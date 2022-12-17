Загарбники зазнали втрат біля двох населених пунктів, зазначили у Генштабі.

У Запорізькій області у четвер, 15 грудня, втрати Росії склали понад 100 загарбників пораненими.

У регіоні також ліквідовано один ворожий склад боєприпасів, про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За його даними, супротивники зазнали втрат біля населених пунктів Пологи й Токмак.

У Генштабі додали, що відомості щодо ліквідованих супротивників уточнюються.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників", - зазначається у повідомленні.

Що відомо про втрати РФ у Запорізькій області - це треба знати сьогодні

Росіяни у регіоні захопили низку населених пунктів, у тому числі місто Мелітополь. ЗСУ дає гідну відсіч ворогу.

4 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші воїни знищили не менше 20 ворожих військових, ліквідовані понад 1 тис. загарбників.

15 грудня Генштаб ЗСУ розкрив, що 13 числа наші воїни в області ліквідували склади боєприпасів окупантів, кілька одиниць ворожої техніки й озброєння, і були поранені понад 200 супротивників.

За прогнозом військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, що на частині Запорізької області окупанти можуть відступити.

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