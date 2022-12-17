За словами представника ГУР, російське високоточне та сучасне технологічне озброєння здебільшого вже було використано.

Станом на зараз Росія не готова до нового повномасштабного наступу, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону він зазначив, що поки у розвідці не бачать формування так званого "ударного кулака", але це не означає, що такої загрози немає.

"Станом на зараз рашисти не готові до нового повномасштабного наступу. Хоча ми з вами повинні розуміти, що ми живемо в повномасштабному наступі вже з 24 лютого. І мова йде не лише про новий наступ, а умовно про нові операції в рамках цього повномасштабного наступу", - наголосив Юсов.

Говорячи про армію і озброєння Росії, він зазначив, що "все найкраще, найбільш боєздатне, найбільш елітне і готове до використання - що стосується і живої сили, і техніки, Путін і його режим вже знищив на території України, - точніше, знищили Сили оборони, а він відправив на утилізацію".

За словами представника ГУР, кількісні показники все одно будуть нижчими, ніж на початку повномасштабного вторгнення, а що "стосується якісних - то значно нижчими".

"Висоточне озброєння, сучасне технологічне озброєння здебільшого було використано, або виведено з ладу, або перебуває на відновленні і в ремонті. Те, що розконсервовується, то це зброя інших характеристик, іншого стану", - зазначив Юсов.

Війна в Україні: розмови про новий наступ росіян

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно заявив, що РФ готує 200 тисяч військовослужбовців для війни проти України. Він переконаний, що окупанти зроблять ще одну спробу захопити Київ. Міністр оборони Олексій Резніков також вважає, що Росія планує почати нову хвилю наступу в лютому 2023 року. За словами президента Володимира Зеленського, Україна усвідомлює ймовірність нового наступу РФ у 2023 році, адже росіяни ніколи не відмовлялися від цього.

Утім, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірними шанси росіян захопити Київ, навіть якщо вони знову нападуть з території Білорусі.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес вважає, що Росія навряд чи зможе сконцентрувати необхідну кількість добре підготовлених військових, щоб почати новий наступ в лютому наступного року.

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