До російського вторгення в Бахмутській громаді мешкали біля 80 тисяч людей.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Бахмуті Донецької області загинули 204 цивільних мешканці. Серед вбитих окупантами людей – чотири дитини.

"Ми, бахмутяни, багато втратили. Але найстрашніші втрати – це людські життя. З початку війни поранень від мінно-вибухових травм зазнали 505 наших жителя, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинуло, серед них чотири дитини", – розповів в інтервʼю "Укрінформу" мер Бахмута Олексій Рева.

За його словами, до російського вторгення в Бахмутській громаді мешкали біля 80 тисяч людей. При цьому 70 тисяч становило населення самого Бахмута.

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Він додав, що станом на зараз у Бахмуті залишається близько 500 людей. Багато мешканців виїхали до інших регіонів України чи за кордон.

"Для підтримки наших земляків Бахмутською міською військовою адміністрацією було відкрито центри/осередки підтримки у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Жовтих Водах та Костянтинівці. У межах співпраці з Покровською міською військовою адміністрацією ми також підтримуємо наших бахмутян, які тимчасово проживають у Кропивницькому", – додав Рева.

Бої за Бахмут

Бої за Бахмут тривають від початку серпня 2022 року. Російські окупаційні війська розпочали штурми та обстрілювали місто з усього наявного озброєння. Ворог застосовував навіть заборонені фосфорні снаряди. Через постійні атаки Бахмут фактично перетворився на руїну.

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас українські військові запевняли, що місто окуповане не повністю – ЗСУ контролюють певну його частину.

31 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Бахмуті спостерігається посилення артилерійських обстрілів. За кількістю атаки співставні з обстрілами під час найбільш інтенсивних боїв за місто. Тим часом українські воїни просуваються на Бахмутському напрямку.

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