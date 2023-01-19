Окупанти вели розвідку позицій Сил оборони України.

Українські прикордонники у небі над Бахмутом Донецької області збили два ворожих безпілотники.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Зазначається, що на одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, які вели розвідку позицій Сил оборони.

"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - наголосили в Держприкордонслужбі.

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Що відбувається у Бахмуті

Як відомо, російська армія вже півроку намагається захопити Бахмут.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня зранку на Бахмутському напрямку прикордонники відбили напад російських окупантів та в стрілецькому бою знищили частину ворожих штурмовиків. Зокрема, за день прикордонники знешкодили 21 окупанта - 11 із них ліквідовані, ще 10 поранені.

Вчора кілька ворожих груп намагалися обійти український опорний пункт, однак наші захисники дали їм відсіч. Бій тривав близько двох годин.

Також раніше Служба безпеки України оприлюднила відео знищення російських окупантів під Бахмутом.

Тим часом ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Пригожин заявив, що його найманці нібито захопили село Кліщіївка під Бахмутом.

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