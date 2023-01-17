Українські спецпризначенці вирахували окупантів і накрили їх бомбардуванням з дрона.

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом.

Як йдеться в повідомленні СБУ, яка й порилюднила відео знищення окупантів, під час аеророзвідки українські спецпризначенці виявили траншеї ворога, які були вже всіяні трупами окупантів.

"А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - зазначили в СБУ.

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"Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі! Працюємо до повної Перемоги!", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі

В даний час на Донбасі тривають запеклі бої. Найважча ситуація зберігається в районі Бахмута і Соледара. Так, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець сказав, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перемкнулася на Соледар.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто.

А січня стало відомо, що українські прикордонники розбили групу російських піхотинців у полі під Соледаром. "Наші воїни відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона. Також, по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ",- повідомили тоді в ДПСУ.

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