Ватажок російських найманців заявив про "захоплення" села під Бахмутом, де ЗСУ відбили атаку.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито захопили село Кліщіївка під Бахмутом Донецької області. Він видав це за велику "перемогу".

Як повідомляє прес-служба Пригожина, Кліщіївку нібито "звільнили" тільки найманці "Вагнера". Водночас у Генштабі вранці відзвітували, що українські воїни відбили ворожі атаки у Кліщіївці.

"Можна сміливо заявляти, що населений пункт Кліщіївка, яке є одним із важливих передмість Бахмута, повністю взято під контроль підрозділами ПВК "Вагнер". Виключно підрозділами ПВК "Вагнер", - заявив Пригожин.

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"Кухар Путіна" заявив, що село нібито захопили, але навколо нього "точаться запеклі бої". За його словами, ЗСУ "чіпляються за кожен метр землі".

"Всупереч різним думкам про те, що ЗСУ біжать від Артемівська (так окупанти називають український Бахмут - УНІАН), це не так. ЗСУ працюють чітко, злагоджено. Нам є чому в них повчитися", - заявив Пригожин, розмріявшись про захоплення Бахмута.

"Вагнер" штурмує Бахмут і Соледар: головні новини

Кілька тижнів "Вагнер" намагається захопити Соледар та Бахмут. Ці міста необхідні Пригожину як важливі трофеї. "Перемоги" у Соледарі та Бахмуті наввипередки приписують собі і найманці, і російські військові.

Нещодавно ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони. Він заявив, що у його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення відомства про нібито захоплення українського Соледару.

Міністр Резніков заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

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