Олексій Резніков відзначив колосальні втрати росіян на фронті.

Наступ російської армії в Україні йде повним ходом, але окупанти вичерпують свої можливості. Одна з причин - утримання бійцями ЗСУ Бахмута під своїм контролем.

"Їх втрати величезні. За нашими військовими оцінками, тільки на Бахмутському напрямку росіяни втрачають в середньому 500 осіб убитими або пораненими за день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості. Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут, незважаючи на власні втрати. Тому що його оборона обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

За його словами, "місто і пагорби, розташовані поруч з ним, є зручною територією для оборони", тому вихід з міста-фортеці означав би, що українським військовим довелося б оборонятися в іншому місці, де немає зручної місцевості.

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При цьому він вказав, що росіяни, в тому числі і "вагнерівці" зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій і Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".

"Я вважаю, що наступ (росіян - УНІАН) йде повним ходом, але їх план полягав у тому, щоб прорвати фронт в районі Бахмута і атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії і бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку і Луганську області. Для них це важливо з політичної точки зору. Вони хотіли показати, що хоча б одна з цілей, озвучених Путіним на початку вторгнення, досягнута. Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею", - пояснив глава українського оборонного відомства.

Бої за Бахмут - що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська за тиждень захопили приблизно 5% території міста-фортеці, і тепер займають близько 65% території міста

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що якщо ЗСУ втратить Бахмут, то російський диктатор Володимир Путін "продасть цю перемогу" своїм співвітчизникам, Ірану і Китаю.

У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни мають частковий успіх у Бахмуті, але захисники України мужньо тримають місто.

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