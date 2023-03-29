В кадрі видно, як шеренга російської піхоти крокує околицями Бахмута, а потім отримує потужні "прильоти" від ЗСУ.

Збройні сили України, попри напружену ситуацію та активні бойові дії у Бахмуті (Донецька область), підтримують бойовий дух українців драйвовими відео щодо ліквідації ворога на полі бою, нівелюючи інформаційно-психологічні операції росіян.

Новий ролик про пекельні будні окупантів навколо нескореного українського міста показав СтратКом ЗСУ. У головній ролі на полі бою - Третя штурмова бригада.

В кадрі видно, як шеренга російської піхоти крокує околицями Бахмута. Мирське життя росіян триває недовго, незабаром їх "годують" снарядами бійці ЗСУ.

Відео дня

Ворог організував потужну ІПСО навколо "захоплення" Бахмута

Нагадаємо, що наразі ворог організував масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) щодо ситуації з обороною українськими військами Бахмута. Окупанти регулярно здійснюють "вкиди" неправдивої інформації щодо відступу ЗСУ для того, щоб спричинити паніку серед українців та змусити їх зневіритися у Генштабі ЗСУ та власних захисниках. Про це повідомила заступниця главі Міноборони України Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що наразі війська України захищають Бахмут так само віддано, як і всі інші території України.

Раніше президент Володимир Зеленський також пояснив, роль міста Бахмут у протистоянні РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: